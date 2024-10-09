غارات اسرائيلية عنيفة على الخيام

تعرضت مدينة الخيام منذ فجر اليوم الأربعاء لنحة 16 غارة عنيفة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي والمدفعي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وسمعت اصوات انفجارات القذائف في العديد من البلدات الحدودية.