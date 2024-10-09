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لبنان

"حزب الله" لا يزال غائباً عن السمع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-10-2024 | 01:30
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بالرغم من كلمة نائب الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الا ان ما يحصل على الساحة السياسية الداخلية يؤكد ان الحزب لا يزال غائباً عن السمع ولا يتواصل بشكل رسمي مع احد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ما قاله قاسم من رسائل سياسية تطال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يترافق مع تواصل ورسائل مباشرة بين الحزب و"حليفه الاساسي" كما كان يحصل في حرب تموز 2006.
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وترى المصادر ان "حزب الله" اعلن موقفه الواضح اعلاميا لانه ليس لديه ترف التواصل المباشر مع اي من حلفائه لاسباب امنية مرتبطة بقيادة الحزب حصرا وليس بالموقف السياسي تجاه بري طبعا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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