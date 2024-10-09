التعامل الايجابي مع النازحين مستمر

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بالرغم من التعديل الذي طرأ على الخطاب السياسي للنائب السابق وليد جنبلاط، ومطالبته بتطبيق القرارين 1701 و1559 ، الا ان هذا الامر لن يؤثر عمليا على المسار العام للسياسة الجنبلاطية ، بحسب مصادر مطلعة.وقالت المصادر "ان جنبلاط سيستمر في عملية احتضان ودعم النازحين اللبنانيين الذين وصلوا الى مناطق النزوح في الجبل، ولن يتأثر هذا الملف بالموقف السياسي الحالي.وتعتقد المصادر ان قرارا واضحا لدى غالبية القوى السياسية بعدم ربط الموقف السياسي الخاص بها بموضوع النازحين واستقبالهم في المناطق الآمنة.