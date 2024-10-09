في البداوي.. اطلقا عليه النار وفرا الى جهة مجهولة

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اطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار على المدعو "ع.م.ذ" في منطقة جبل البداوي على خلفية سرقة دراجة نارية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".وعلى الفور حضرت عناصر من الصليب الاحمر وعملت على نقل المصار الى احد المستشفيات للمعالجة، فيما بدأت القوى الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.