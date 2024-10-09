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لبنان

بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف جنوداً اسرائيليين جنوب مارون الراس

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:02
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الراس بصلية صاروخية.  
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