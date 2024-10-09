بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف جنوداً اسرائيليين جنوب مارون الراس

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الراس بصلية صاروخية.

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