استشهاد عنصر في أمن الدولة في القصف على كفرتبنيت

صدر عن المديرية العامة لامن الدولة بيان، أشار الى أنه "بعد استهداف العدوّ الإسرائيليّ لبلدة كفرتبنيت في قضاء النبطيّة، أصيب العنصر في أمن الدولة محمّد إدريس الذي كان في منزله، ممّا أدى إلى استشهاده. وسيصدر بيان تعزية من المديريّة العامّة لأمن الدولة خلال النهار".

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