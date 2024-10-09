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لبنان

في طيردبا: كانوا يزيلون الركام.. فاغار الطيران الاسرائيلي عليهم

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:18
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استهدفت غارتين اسرائيليتين جرافتين في بلدة طيردبا كانتا تزيلان الردم جراء الغارة منذ نهار الإثنين، مما ادى الى وقوع ٦ إصابات واحدة منها خطيرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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