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لبنان
في طيردبا: كانوا يزيلون الركام.. فاغار الطيران الاسرائيلي عليهم
Lebanon 24
09-10-2024
|
03:18
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استهدفت غارتين اسرائيليتين جرافتين في بلدة طيردبا كانتا تزيلان الردم جراء الغارة منذ نهار الإثنين، مما ادى الى وقوع ٦ إصابات واحدة منها خطيرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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