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لبنان

تحذير إسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا إلى منازلكم

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:20
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حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان مجددا من العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منشورا جاء فيه: "عاجل الى سكان جنوب لبنان ديروا بالكم!
يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم.
عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً، كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر".

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