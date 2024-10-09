تحذير إسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا إلى منازلكم

#عاجل الى سكان جنوب لبنان ديروا بالكم!

يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع #حزب_الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم.

عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر. pic.twitter.com/02bIPWGIDC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024 Advertisement

حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان مجددا من العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منشورا جاء فيه: "عاجل الى سكان جنوب لبنان ديروا بالكم!يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم.عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً، كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر".