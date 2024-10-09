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لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لجنوده أثناء العمليات في جنوب لبنان

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:15
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نشر الجيش الإسرائيلي صورا يزعم انها لجنوده أثناء العمليات في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في منشو عبر "إكس": قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة: سلاح الجو هاجم أكثر من 230 هدفًا إرهابيًا على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

ولفت إلى ان قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان، حيث قضت على مخربين من خلال الاشتباكات وجهًا لوجه وجوًا، وعثرت وحيّدت منصات لإطلاق القذائف الصاروخية من أجل إزالة التهديد لبلدات المنطقة الشمالية، ووسائل قتالية مختلفة الأصناف منها العديد من الصواريخ المضادة للدروع، بحسب قوله.

وتابع ان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم حوالي 185 هدفًا لحزب الله في لبنان، ونحو 45 هدفاً لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا العناصر والبنى التحتية العسكرية والمباني العسكرية ومواقع الاستطلاع ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية ومخازن أسلحة.


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