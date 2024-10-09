الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لجنوده أثناء العمليات في جنوب لبنان

قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة: سلاح الجو هاجم أكثر من 230 هدفًا إرهابيًا على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة
🔸قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان، حيث قضت القوات على مخربين من خلال الاشتباكات وجهًا لوجه وجوًا، وعثرت وحيّدت منصات لإطلاق القذائف… pic.twitter.com/mF1vyrAOGo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024
قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة: سلاح الجو هاجم أكثر من 230 هدفًا إرهابيًا على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة
🔸قوات جيش الدفاع تواصل عملياتها في جنوب لبنان، حيث قضت القوات على مخربين من خلال الاشتباكات وجهًا لوجه وجوًا، وعثرت وحيّدت منصات لإطلاق القذائف… pic.twitter.com/mF1vyrAOGo