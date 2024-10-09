النائب بيضون زار قائد الجيش وسقلاوي

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زار النائب الدكتور اشرف بيضون قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه في آلية نقل محصول المزارعين من البلدات الجنوبية بمواكبة من الجيش اللبناني بعد التنسيق مع قوات اليونيفيل لتمكين المزارعين من تسليم محصولهم في مقرّ "الريجي" في الحدت , وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبالتنسيق مع رئيس ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي لتأمين تسلّم ما تبقى من محصول التبغ في الجنوب في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.وبعد الاتفاق على آلية نقل المحصول، زار النائب بيضون المهندس سقلاوي والتقاه بحضور اعضاء لجنة الادارة ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني ومدير التبغ الورق المهندس عبدالمولى المولى، وأطلعه على الآلية التي اقترحتها قيادة الجيش، وتم الاتفاق على ان تُقسم المناطق والبلدات الجنوبية الى ثلاث مجموعات وفقاً لخطورة المنطقة تسهيلاً لمتابعة نقل محاصيل المزارعين.واعطى سقلاوي توجيهاته لتوفير مستلزمات اطلاق هذه الخطة بعد تأمين سبل نجاحها مع قيادة الجيش، وفق بيان عن مكتب سقلاوي.