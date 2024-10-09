Advertisement

لبنان

النائب بيضون زار قائد الجيش وسقلاوي

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1259453-638640696837246549.png
Doc-P-1259453-638640696837246549.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب الدكتور اشرف بيضون قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه في آلية نقل محصول المزارعين من البلدات الجنوبية بمواكبة من الجيش اللبناني بعد التنسيق مع قوات اليونيفيل لتمكين المزارعين من تسليم محصولهم في مقرّ "الريجي" في الحدت , وذلك بناءً على توجيهات  رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبالتنسيق مع رئيس ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي لتأمين تسلّم ما تبقى من محصول التبغ في الجنوب في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.
Advertisement

وبعد الاتفاق على آلية نقل المحصول، زار النائب بيضون المهندس سقلاوي والتقاه بحضور اعضاء لجنة الادارة ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني ومدير التبغ الورق المهندس عبدالمولى المولى، وأطلعه على الآلية التي اقترحتها قيادة الجيش، وتم الاتفاق على ان تُقسم المناطق والبلدات الجنوبية الى ثلاث مجموعات وفقاً لخطورة المنطقة تسهيلاً لمتابعة نقل محاصيل المزارعين.

واعطى سقلاوي توجيهاته لتوفير مستلزمات اطلاق هذه الخطة بعد تأمين سبل نجاحها مع قيادة الجيش، وفق بيان عن مكتب سقلاوي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-10-09
08:33 | 2024-10-09
08:23 | 2024-10-09
08:12 | 2024-10-09
08:09 | 2024-10-09
08:07 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24