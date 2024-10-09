بعد الاشكال في منطقة الحمراء... توضيح من الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8/10/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ح.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار في منطقة الحمراء – بيروت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. كما دهمت الدورية محلًّا ومنزلًا عائدين للمصري (ع.ع.) أحد مطلقي النار وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".