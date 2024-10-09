بعد هدوء حذر.. الغارات الإسرائيلية تتجدد على البقاع (صور)

شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على الحلانية في البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وكان الهدوء الحذر يسود قبل ظهر اليوم الأربعاء في البقاع بعد سلسلة غارات ليلية ادت الى استشهاد شخص وجرح 3 آخرين في غارة استهدفت بلدة السعيدة غربي بعلبك.



