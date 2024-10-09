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لبنان

بعد هدوء حذر.. الغارات الإسرائيلية تتجدد على البقاع (صور)

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:47
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شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على الحلانية في البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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وكان الهدوء الحذر يسود قبل ظهر اليوم الأربعاء في البقاع بعد سلسلة غارات ليلية ادت الى استشهاد شخص وجرح 3 آخرين في غارة استهدفت بلدة السعيدة غربي بعلبك.

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غارات

البقاع

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