العلاقات الاعلامية في "حزب الله": نواب يزورون مراكز ايواء الرابعة بعد الظهر

أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، ان عددا من النواب يزورون بعض مراكز الايواء الرابعة بعد ظهر اليوم، على ان تبدأ الجولة من كلية المقاصد للبنات - الباشورة.

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