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لبنان
العلاقات الاعلامية في "حزب الله": نواب يزورون مراكز ايواء الرابعة بعد الظهر
Lebanon 24
09-10-2024
|
04:50
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أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، ان عددا من النواب يزورون بعض مراكز الايواء الرابعة بعد ظهر اليوم، على ان تبدأ الجولة من كلية المقاصد للبنات - الباشورة.
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