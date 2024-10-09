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لبنان

العلاقات الاعلامية في "حزب الله": نواب يزورون مراكز ايواء الرابعة بعد الظهر

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:50
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أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، ان عددا من النواب يزورون بعض مراكز الايواء الرابعة بعد ظهر اليوم، على ان  تبدأ الجولة من كلية المقاصد للبنات - الباشورة.
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