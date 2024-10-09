يبدو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل منذ استشهاد أمين عام الحزب حسن نصر الله وعدد كبير من القيادات، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف.

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وتوقع خبراء سياسيون لبنانيون استمرار الهجوم الإسرائيلي على لبنان دون تراجع والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية في ظل تصاعد الهجمات بين تل أبيب وحزب الله، فيما لن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن عملياته العسكرية في الوقت الحالي.



توغل وليس اجتياح وتوقع خبراء سياسيون لبنانيون استمرار الهجوم الإسرائيلي على لبنان دون تراجع والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية في ظل تصاعد الهجمات بين تل أبيب وحزب الله، فيما لن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن عملياته العسكرية في الوقت الحالي.

وقال الخبير السياسي اللبناني جورج العاقوري في تصريح عبر موقع "24" الإماراتي إن "ما يبدو هو أن الحرب القائمة في لبنان تتدحرج أكثر نحو واقع كارثي في ظل تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية وعدم القدرة على مواجهتها من قبل حزب الله"، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من الغارات تستبيح لبنان من الجنوب إلى البقاع وفي العمق في عدد من المدن.



وأوضح العاقوري لـ24 أنه في ما يتعلق بالمواجهة البرية من قبل إسرائيل حتى اللحظة، يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات توغل وليس اجتياحاً، ويشبه ضربات الكر والفر وعمليات الإنزال العسكري ضد "حزب الله".



وأشار عاقوري إلى أن وضع حزب الله العسكري ضعيف الآن وقدراته للتصدي للعدوات الإسرائيلي شبه معدومة، متوقعاً أن التوغل الإسرائيلي في هذا التوقيت لن يكون مثل اجتياح 1982 وعام 2006 أيضاً بل عملية توغل عسكري أقل كثيراً من هذه العمليات السابقة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء، إن قوات الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

‏وتعد الفرقة 146 فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في اطار حملة "سهام الشمال" حيث تعمل القوات برفقة قوات مدفعية وقوات إضافية لكشف بنى تحتية لحزب الله وتدميرها.



توسع عسكري

بدوره، توقع الخبير السياسي اللبناني فادي عكوم استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية، وقال إن إسرائيل ستقوم بعمل بري من دون شك والمعطيات على الأرض تشير إلى محاولات التسلل المتنوعة في الأيام الماضية.



وأضاف فادي عكوم لـ24 أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة لضربة قوية على الأرض لحفظ ماء الوجه والمبدأ سيكون بتوغل محدود وعملية عسكرية محدودة، وإذا توغلت إسرائيل ستتوسع بدون شك وهذا يتوقف على قدرة حزب الله على التصدي لذلك.



وأشار عكوم إلى أن الجميع يتوقع ان تكون المعارك قوية للغاية خصوصاً أن حزب الله ليس متفوقاً على إسرائيل على الأرض ولكن هناك قدرات جوية قوية من قبل حزب الله من خلال القصف الصاروخي المستمر على عدد من المناطق الإسرائيلية، كما يقول.



كذلك، أكد المحلل السياسي اللبناني أن كل الاحتمالات واردة بس على الأرجح أن تكون هناك عملية برية محدودة لإقامة شريط عازل محاذي للشريط الحدودي لحماية شمال إسرائيل مثل ما يتحدث رئيس وزراء إسرائيل بنامين نتنياهو.



واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندها هاجم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الأمر حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية.



وحذرت إيران، الثلاثاء، إسرائيل من شن أي هجوم عليها، وذلك بعد أسبوع من إطلاق طهران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل مما وضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية. (24)