منذ الفجر.. المسيّرات الإسرائيلية لم تفارق هذه المناطق

لا تزال المسيّرات الإسرائيلية تحلّق منذ الفجر فوق عددٍ من المناطق اللبنانية.

وأفادت "الوكالة الوطنية" أن المسيّرات الإسرائيلية تحلّق في سماء بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان وصولا الى المتن، على علو متوسط.