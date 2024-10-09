28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد استهداف المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه.. هذا ما قرّره فيّاض
Lebanon 24
09-10-2024
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض اجتماعاً طارئاً، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، للاطلاع على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة، وخصوصاً تلك المتواجدة في المناطق المتضررة من الاعتداءات ومناطق النزوح حيث زاد ضغط الطلب على المياه.
Advertisement
وقدم المدراء للوزير فياض تقارير مفصلة عن الوضع الحالي لشبكات المياه والصرف الصحي وآليات الضخ والامداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، بحيث اصبح عدد من محطات الانتاج ومضخات وشبكات توزيع المياه خارج الخدمة، وآخرها استهداف العدوان الاسرائيلي الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني والذي يغذي مشروع ريّ القاسمية، ما يهدد الامن المائي والغذائي للبنانيين.
وتم بحث حاجات هذه المنشآت اللوجستية، حيث اعطى فيّاض توجيهاته لتأمين الاحتياجات الضرورية للموظفين الذين يواظبون على عملهم، من خلال توفير بيوت جاهزة لهم او مواكبة وصولهم الى مؤسساتهم، وذلك في سبيل تعزيز الجهود للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في هذه الظروف الصعبة.
وقد اكد مدراء مؤسسات المياه انه "تمت زيادة ضخ المياه في المناطق التي استقبلت نازحين والتي تحوي مراكز ايواء، استجابة للاعداد الكبيرة من الذين لجأوا الى المدارس الرسمية فيها.
بدوره اعلن فياض انه "رفع الى الحكومة ولجنة الطوارئ تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، وإن لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي، وتعهد بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، واصدر توجيهاته لـ"زيادة ضخ المياه في مراكز الإيواء والمناطق التي تستقبل النازحين"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن للمواطنين المتضررين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
10:29 | 2024-10-08
08/10/2024 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
13:11 | 2024-10-08
08/10/2024 01:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:53 | 2024-10-09
ميقاتي: المساعي مستمرة لوقف العدوان الإسرائيليّ والشكر لكل من دعم لبنان
08:33 | 2024-10-09
البطريرك يوحنا العاشر يازجي والمطران عوده في بكركي
08:23 | 2024-10-09
قائد الجيش استقبل الملحق العسكري المصري في زيارة وداعية
08:12 | 2024-10-09
تجنّبا لأي حصار.. مرفأ بيروت وضع خطة طوارئ
08:09 | 2024-10-09
سلسلة لقاءات واجتماعات لبري في عين التينة
08:07 | 2024-10-09
هذه هي حقيقة السلاح في بعض مراكز النزوح
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 15:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 15:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 15:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24