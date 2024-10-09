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لبنان

عن العمليّة البريّة في جنوب لبنان وحزب الله.. هذا ما أعلنه مسؤول عسكريّ إسرائيليّ

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:55
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رأى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنّ "العملية في جنوب لبنان ستُؤدّي لعودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم".

وأضاف: "مصممون على إزالة تهديد "حزب الله" في الشمال".
 
 
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