للراغبين في الحصول على براءة الذمة.. إليكم هذا البيان

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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في إطار العمل المستمر على احتواء الأزمة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ومعالجة تداعياتها بجوانبها كافّة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، سلسلة من القرارات والتعاميم التي من شأنها معالجة أوضاع المضمونين لاسيما المهجّرين قسرا من مدنهم وقراهم.وبناء على ضرورات العمل التي تقضي تيسير شؤون المضمونين وتعزيز متطلبات الصمود الإقتصادي والإجتماعي وتسهيل حصول المؤسسات على براءة الذمة، ونظرا للظروف الإستثنائية والأمنية التي تمر بها البلاد، وحيث أن معظم مكاتب الصندوق في محافظتي الجنوب والنبطية قد توقفت قسرا عن العمل، أصدر المدير العام قرارا بتاريخ 9/10/2024 حمل الرقم 600 قضى بموجبه تكليف رئيس مكتب صيدا الإقليمي السيد محمد رياض خليفة، وضمن النطاق الجغرافي لمكاتب الصندوق المقفلة قسرا في محافظتي الجنوب والنبطية ومكتب شحيم صلاحية إصدار براءة الذمة المحصورة للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة واللوحات العمومية، وذلك باستثناء براءات الذمة المتعلقة بالبيع والتفرغ والتصفية والحل والشطب والرهن والتأمين والاستثمار والفسخ ونقل المركز وتخفيض رأس المال وكل حالة تنقص من الملاءة المالية للمؤسسات والشركات.أما بالنسبة للحالات التي تستلزم إجراء الرقابة، يقدّم الطلب في مكتب صيدا الإقليمي مع المستندات المطلوبة وتحال المعاملة بواسطة رئيس مصلحة براءة الذمة المركزيّة الى مديرية التفتيش والمراقبة.وفي هذا السياق ، يجدد الدكتور كركي تعهده، اتخاذ القرارات اللازمة كافة ليضمن تأمين وصول الخدمات والتقديمات لجميع المضمونين وأصحاب العمل".