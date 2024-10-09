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لبنان

بالصور... مسيّرة إسرائيليّة أطلقت النار على ساحة العين في البرج الشمالي

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أطلقت النار على ساحة العين في بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان.
 
 
 
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