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لبنان

داعيا لاجتماع عربي.. "مجلس العلاقات العربية الدولية" دان العدوان على لبنان ودعم الحكومة

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:11
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عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعه الدوري عبر تقنية "زوم" وأصدر في ختامه بيانا اشار فيه الى أنه" منذ ما يزيد عن الشهر وجه نداءً الى الأمة العربية تضمن تحليلًا سياسيًا معمقًا وشاملًا للأوضاع العربية والأخطار والتحديات الداهمة التي تواجه الأمة العربية والأوضاع المأسوية التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والغياب التام للموقف العربي الموحد في التعاطي مع مجمل الكوارث التي تهدد حاضر ومستقبل ومصير البلدان العربية والمنطقة بشكل لم يسبق له مثيل منذ النكبة الكبرى في فلسطين عام 1948.
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أضاف:" ويشمل العدوان اليوم بلداً عربياً عزيزاً آخر ألا وهو لبنان  وبأساليب بربرية لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل، وسط تخاذل دولي مستهجن وحيث طالت تلك الممارسات جميع مناطقه ومؤسساته وهجرت أكثر من ربع الشعب اللبناني من مدنهم وقراهم في مشهد مرعب تجاوزت فيه دولة العدوان الصهيوني كل مبادئ القانون الدولي والقيم والمبادئ الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان،  وضربت بعرض الحائط بكل ما صدر من قرارات الشرعية الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".

ودعا المجلس إلى "دعم الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية الداعي لوقف فوري لإطلاق النار والتزام التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل".

ختم:"إن الوضع العربي المأسوي بكل معنى الكلمة يستوجب لقاءاً عربياً عاجلاً وحاسماً ومصيرياً على مستوى القمة ، يتجاوز أي اعتبارات ومن أي نوع كانت، لا يمكن أن تقارن بما يواجهه العرب من هجمة وحشية ومخططات وأطماع تاريخيّة لإسرائيل وللنظام الإيراني يستهدف الوجود والمصير العربيين والأجيال المقبلة".

لبنان

عربي-دولي

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