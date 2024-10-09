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لبنان

في الجنوب... إسرائيل استهدفت مدرسة

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة استهدفت مدرسة السماعية في قضاء صور.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ.
 
 
 
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