"الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين" اطلعت على اوضاع النازحين

Advertisement

زار رئيس الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين الاب باسيليوس دبس على رأس وفد، مدرسة النهضة للفتيات حيث استقبلتهم المديرة ماغي سمعاني وأطلعتهم على الحاجات المستجدة الأساسية، كما اطلع من سامر مبيّض مدير مدرسة بطرس على احتياجات النازحين ومن تريز شاهين مديرة مدرسة أندريه نحاس على المعاناة التي يعيشها النازحون في مدرستها.اشارة الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار خطة الاستجابة للأزمات وحملة "إدعم إخوانك" التي وضعتهما، والمتابعة الحثيثة لأوضاع النازحين في مراكز الإيواء اضافة الى الزيارات الدورية التي وجدتها جدا ضرورية في طرابلس والميناء.