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لبنان

دريان استقبل نقيب الصناعات الغذائية في لبنان

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:38
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 إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نقيب الصناعات الغذائية ورئيس جمعية "علماء الغذاء" عاطف إدريس يرافقه العالم بالاقتصاديات وإصلاحها الدكتور سركيس خوري.
 
بعد اللقاء، قال إدريس:" وضعنا سماحته في أجواء المؤتمر الذي نعده لإعادة بناء وإنتاج الاقتصاد اللبناني برئاسة الدكتور خوري، والذي يهدف إلى إعطاء القطاعات الإنتاجية رؤية جديدة للالتزام بالاتفاقات الدولية التي وقعناها، ووضع هذه الاتفاقات ليس موضع التنفيذ فحسب، إنما موضع التسريع والتعجيل والا أن فداحة صادراتنا وتراجعها المستمر، سيؤدي إلى ضمور الاقتصاد".
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وقال الدكتور خوري:" تشرفنا بلقاء سماحته، وقلنا له أن هناك خرابا كبيرا في لبنان، وليس معنى ذلك وجوب بقاء هذا الخراب أو ينمو، نحن هنا حتى نبين أن هناك طريقا سليما لمستقبل لبنان، نريد أن نخترع لبنان الجديد، باستطاعتنا اختراع لبنان جديد إذا كنا جميعا بقلوب صافية وعقول ناضجة نعمل على هذا الموضوع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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