"حزب الله" استهدف بالصواريخ جنود العدوّ الإسرائيليّ

كما أعلن "الحزب" في بيان آخر أنّه "استهدف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجّه وأوقعهم بين قتيل وجريح".

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قوات لجنود العدوّ الإسرائيلي أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية".‏