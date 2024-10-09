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لبنان

عن عملياته في جنوب لبنان.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:51
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه تمكن من خلال عملياته في جنوب لبنان من إلحاق أضرار بالغة بالقيادة والسيطرة لدى "حزب الله".

ونقل الجيش عن قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين أنه أجرى هذا الأسبوع تقييماً للأوضاع مع قائد اللواء 188 مدرع أور فولوزينسكي والجنود خلال العمليات البرية في جنوب لبنان.
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وأعلن الجيش أنه "استطاع خلال عملياته في جنوب لبنان تفكيك منشآت تخزين الأسلحة وفتحات الأنفاق وتطهير المنطقة من البنية التحتية لحزب الله، كما ألحق أضرار كبيرة بقدرات وأسلحة قوات الرضوان".

وفي سياق حديث له، قال غوردين: "منذ أسبوعين ونحن نلحق أضرارا بالغة بالقيادة والسيطرة في حزب الله. ويأتي هذا بعد 10 أشهر من استهدافنا للقيادة والسيطرة التكتيكية والعملياتية للحزب، ونحن الآن نركز على القيادة والسيطرة الاستراتيجية".

وأضاف: "ألحقنا أضرار جسيمة بقدرات حزب الله النارية قبل أسبوعين خاصة في مصفوفات النيران الخاصة بحزب الله، بما يمثل ضربة عملياتية واستراتيجية كبيرة للمنظمة".

واعتبر أن العمليات البرية وإزالة التهديدات هي الوسيلة لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم مرة أخرى. (سكاي نيوز عربية)
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