في البداوي.. عملية مطاردة انتهت بسقوط جريح

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أصيب ع. م. ذ. بطلقات نارية في قدميه في منطقة جبل البداوي خلال عملية مطاردة من قبل شخصين على متن دراجة نارية، على خلفية سرقة دراجة نارية من منطقة باب الرمل في طرابلس حيث بدأت المطاردة وصولاً إلى جبل البداوي.وتم نقل المصاب من قبل الصليب الأحمر اللبناني إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم، في حين وصلت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة. (الوكالة الوطنية للإعلام)