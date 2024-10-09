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لبنان

حملة تلقيح للأطفال النازحين في المنية

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:05
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عمل فريق مركز بلدية دير عمار ـ المنية للرعاية الصحية الأولية على تنفيذ حملة صحية ضمن مشروعه للسلامة العامة الممول من منظمة اليونيسيف بالتعاون مع فريق (PSU)، تضمنت حملة تلقيح روتيني على الأماكن ألتى تأوي نازحين مدرسة النبي يوشع الرسمية المختلطة في المنية، من أجل تحصين ووقاية الأطفال من من الأمراض السارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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