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لبنان

عن الضاحية الجنوبية.. ماذا قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:13
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قال الجيش الإسرائيلي إن "الضاحية الجنوبية ليست مجرد منطقة في بيروت بل هي معقل لحزب الله". 
 
وأعلن أنه نفذ سلسلة غارات على مصنع للأسلحة ومقر استخبارات تابعين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا. 
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