عن الضاحية الجنوبية.. ماذا قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل؟

قال الجيش الإسرائيلي إن "الضاحية الجنوبية ليست مجرد منطقة في بيروت بل هي معقل لحزب الله".

وأعلن أنه نفذ سلسلة غارات على مصنع للأسلحة ومقر استخبارات تابعين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا.