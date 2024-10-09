كتلة" الاعتدال الوطني" التقت دريان.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من كتلة" الاعتدال الوطني" التي ضمت النواب: وليد البعريني واحمد الخير وأحمد رستم.وبعد اللقاء قال النائب البعريني باسم الوفد: "تشرفنا بلقاء سماحته ووضعناه في أجواء تحرك تكتل الاعتدال الذي يقوم به على الصعيد السياسي والاجتماعي والمعيشي ومساعدة النازحين، واكدنا لسماحته ان تعزيز الوحدة الوطنية هي مطلب كل اللبنانيين علينا ان نتعاون ونتكاتف جميعا وندعم كل الجهود والمساعي التي تهدف الى جمع الكلمة ولم الشمل".أضاف: "كتلة الاعتدال الوطني مع تطبيق القرار 1701 دون قيد أو شرط وتعتبره الحل الديبلوماسي الأمثل لوقف النار والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتؤيد لقاء عين التينة الذي جمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط الذي يبنى عليه، وما صدر عنه من خارطة طريق نستطيع العبور منها الى بر الأمان بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى ونأمل ان نصل الى نتيجة في هذا الاطار".وتابع: "نحن مع انتخاب رئيس للجمهورية تحت أي ظرف كان لبنان لم يعد يحتمل الشغور، ولا يمكن ان تستمر الجمهورية بدون رأس، والجميع يتحمل مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، والمواطن يريد أفعالا لا أقوالا ولا يريد شعارات رنانة بل تطبيق على الأرض في شتى المجالات".واكد ان" مبادرة تكتل الاعتدال الوطني مستمرة في مساعيها وجهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتتقبل أي رأي أو اقتراح يساهم في تعزيز الهدف الذي نسعى اليه" .وختم: "نطالب جميع القوى السياسية بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية للحفاظ على امن الوطن والمواطن، فالدولة ومؤسساتها هي المؤتمنة على مصالح البلاد والعباد". (الوكالة الوطنية للإعلام)