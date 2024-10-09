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لبنان

المساعدات الإنسانية تتدفق إلى لبنان.. وتأمين إمدادات طبية لمليوني شخص

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:30
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اعلنت اليونيسف في بيان انها توفّر 167 طنّا مترياً من الإمدادات الطبيّة الى نحو مليوني شخص تضرروا من الصراع المتفاقم بسرعة في لبنان، خصوصا من النساء والأطفال.

واشار البيان الى ان "اليونيسف سلّمت 67 طناً مترياً من الإمدادات الطبيّة خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر البرّ والجوّ. هذه الإمدادات، التي تم شراؤها من خلال الدعم المالي من الحكومة البريطانية، تعزز الموارد المتاحة الى فرق الرعاية الصحية، لضمان مواصلة تقديم الخدمات الطبية بشكل منتظم ومعالجة العدد المتزايد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بسبب الصراع. وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية، قُتل 2083 شخصاً خلال هذا العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 127 طفلاً. وقد تمّ تسجيل معظم هذه الوفيات في الأسابيع الأخيرة، بحسب التقارير".
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اضاف: "تضمنت الأمدادات التي بلغ إجمالها 67 طنّا مترياً، وصول طائرة مُرسلة من قبل اليونيسف، تحمل 25 طناً مترياً من الأدوية والإمدادات الطبيّة على أنواعها، الى مطار بيروت الدولي يوم الأحد في 6 تشرين الأوّل".

تشمل الإمدادات الطبيّة مجموعات صحيّة طارئة ضرورية للمستشفيات التي تعالج المرضى المصابين، ومجموعات التوليد والقبالة، لمساعدة المرافق الصحيّة على توفير الولادة الآمنة للنساء الحوامل، والأدوية والعلاجات الأساسية للحالات المعدية والحادة، ومجموعات الإسعافات الأولية لمساعدة فرق الإستجابة للطوارئ وسيارات الإسعاف التي تقدم الرعاية المنقذة للحياة.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "تكافح المستشفيات تحت ضغط إرتفاع عدد الحالات بشكلٍ مأسوي". وأضاف:" "هناك حاجة ماسة الى المزيد من الإمدادات الطبيّة لضمان حصول النساء والأطفال في لبنان على الرعاية المنقذة للحياة التي هم في أمسّ الحاجة إليها. اليونيسف تمكنت بدعم مالي من الحكومة البريطانية من تعزيز الجهود لإنقاذ الأرواح في لبنان".

ووزّعت اليونيسف أيضاً 135 طنّاً مترياً من الامدادات الطارئة اليونيسف بما في ذلك دعماً ل 60 ألف نازح في لبنان في أكثر من 240 مركز إيواء في جميع أنحاء البلاد. ووزّعت على مراكز النزوح مواد إغاثة أساسيّة، تضم نحو 450 ألف ليتر من المياه، و22 ألف بطانية، و6 آلاف من فِراش الأسِرّة وأكياس النوم، و26 ألف مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية ومستلزمات الأطفال، و12 ألف مجموعة من مستلزمات النظافة الشخصية للنساء والفتيات المراهقات. الى ذلك، تمّ تقديم الخدمات التي توفّر الرعاية الطبية والصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي في مراكز الإيواء. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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