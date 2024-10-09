الأوضاع السياسية وتداعيات العدوان بين البزري وعبدالله وأبو زيد

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عرض النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع النائب غسان عطاالله والنائب السابق أمل أبو زيد الأوضاع السياسية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى الواقع الداخلي والمعيشي والإقتصادي والسياسي في البلاد .وركّز المجتمعون على "ضرورة تثبيت اللحمة الوطنية، وإيجاد صيغة وطنية جامعة نستطيع من خلالها التصدي للعدوان الإسرائيلي وتداعياته ودعم الجبهة الداخلية"، مُشددين على " تفعيل دور المؤسسات بما فيها المجلس النيابي لكي يُترجم الوفاق الوطني مشروعاً يُعزز صمود اللبنانيين وجهود الحكومة في العمل على وقف إطلاق النار ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية".