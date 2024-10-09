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لبنان

الأوضاع السياسية وتداعيات العدوان بين البزري وعبدالله وأبو زيد

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:46
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عرض النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع النائب غسان عطاالله والنائب السابق أمل أبو زيد الأوضاع السياسية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى الواقع الداخلي والمعيشي والإقتصادي والسياسي في البلاد .
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وركّز المجتمعون على "ضرورة تثبيت اللحمة الوطنية، وإيجاد صيغة وطنية جامعة نستطيع من خلالها التصدي للعدوان الإسرائيلي وتداعياته ودعم الجبهة الداخلية"، مُشددين على " تفعيل دور المؤسسات بما فيها المجلس النيابي لكي يُترجم الوفاق الوطني مشروعاً يُعزز صمود اللبنانيين وجهود الحكومة في العمل على وقف إطلاق النار ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية".
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