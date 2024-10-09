عبدالله: موقف جنلاط ثابت

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أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، أن "حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يعتبر إيجابيا ويرتكز على نقطتين رئيسيتين: الأولى هي موافقة الحزب على وقف إطلاق النار، والثانية تفويض الرئيس نبيه بري بالعمل السياسي والمتابعة".واعتبر عبد الله في حديث الى "سبوتنيك" أن "هذا التأكيد يعكس موقف الاجتماع الثلاثي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط حول خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".وأشار عبد الله إلى "أن مسألة الرئاسة تعد ضرورة ملحة، خاصة مع احتمالية استمرار الحرب"، مشددا على أن "المسعى لا يزال مستمرا لمواجهة المأزق السياسي الذي يعيشه لبنان في ظل حكومة فاعلة".كما أكد أن "موقف جنبلاط ثابت ويتغير وفقا لمصلحة الوطن، وأن الحزب التقدمي ليس ملحقا لأي محور".ولفت إلى أن "حزب الله" يعتبر مكونا أساسيا من لبنان، وأن اللبنانيين، سواء كانوا من بيئات مختلفة، سيظلون يعيشون معا".وأعرب عبد الله عن "أمله في أن يمارس الجانب الأميركي ضغطا أكبر على إسرائيل لوقف الحرب بدلا من تقديم التوجيهات والنصائح الى اللبنانيين".