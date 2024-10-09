أكثر من 10 جرحى... ما جديد عمليّات الإنقاذ في الحلانية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ إنقاذ إمرأة من تحت أنقاض المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الحلانية البقاعيّة.

وارتفع عدد الجرحى إلى 11، بينما لا يزال أحد الأشخاص في عداد المفقودين.