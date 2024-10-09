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لبنان

أكثر من 10 جرحى... ما جديد عمليّات الإنقاذ في الحلانية؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ إنقاذ إمرأة من تحت أنقاض المبنى الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الحلانية البقاعيّة.
 
 
وارتفع عدد الجرحى إلى 11، بينما لا يزال أحد الأشخاص في عداد المفقودين.
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