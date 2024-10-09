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لبنان

قائد الجيش استقبل الملحق العسكري المصري في زيارة وداعية

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:23
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري المصري في لبنان العقيد عمرو خليل توفيق شاهين في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد.
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