البطريرك يوحنا العاشر يازجي والمطران عوده في بكركي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي يرافقه متروبوليت بيروت المطران الياس عودة وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة اضافة إلى العلاقات المسكونية بين الكنيستين. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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