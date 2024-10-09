مسؤول إسرائيليّ: معركتنا ليست مع اللبنانيين

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر: "معركتنا مع حزب الله وليس الشعب اللبناني".



وأضاف أن "حزب الله لم يلتزم بالقرار 1701 ونشر بنية تحتية عسكرية على الحدود".

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وتابع منسر قائلاً: "حزب الله بمثابة قاعدة للحرس الثوري الإيراني على حدودنا "، مضيفاً أن "إيران تريد تدمير لبنان وتحويله لدولة فاشلة".