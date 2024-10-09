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لبنان

مسؤول إسرائيليّ: معركتنا ليست مع اللبنانيين

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:45
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قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر: "معركتنا مع حزب الله وليس الشعب اللبناني". 

وأضاف أن "حزب الله لم يلتزم بالقرار 1701 ونشر بنية تحتية عسكرية على الحدود".
 
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وتابع منسر قائلاً: "حزب الله بمثابة قاعدة للحرس الثوري الإيراني على حدودنا "، مضيفاً أن "إيران تريد تدمير لبنان وتحويله لدولة فاشلة". 

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