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لبنان

بالتفاصيل.. مراكز إيواء جديدة للنازحين في مختلف المحافظات

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:06
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اصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة بيانا حمل الرقم "7" حول مراكز الايواء التي يمكنها استقبال نازحين.
 
التفاصيل كاملة في المستندات التالية: 
 
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