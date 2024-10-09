Advertisement

لبنان

بعد إلقاء القبض على مشتبه بهم بارتكاب جرائم سرقة.. الهيئة الوطنية تعلّق

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1259635-638640880640343389.jpg
Doc-P-1259635-638640880640343389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إن فرض العقوبات بشكل مباشر على مشتبه بهم بارتكاب جرائم، مثل جريمة السرقة، دون إحالة القضية إلى السلطات القانونية المختصة، يشكل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
Advertisement

ولفتت الهيئة الوطنية إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام مجهولين بتنفيذ عقوبة التعليق بالعامود بحق أفراد يشتبه بارتكابهم أعمال سرقة في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقه بمحاكمة عادلة، وهي تعرض حياة هؤلاء لخطر الموت جراء القصف. وناشدت الهيئة كل من يستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص تسليمهم إلى الشرطة البلدية او القوى الامنية والجيش أو اي جهة اخرى تتمتع بصفة الضابطة العدلية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم التصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الهيئة على ضرورة حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-10-09
11:18 | 2024-10-09
11:15 | 2024-10-09
11:00 | 2024-10-09
10:58 | 2024-10-09
10:52 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24