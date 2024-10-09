بعد إلقاء القبض على مشتبه بهم بارتكاب جرائم سرقة.. الهيئة الوطنية تعلّق

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قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إن فرض العقوبات بشكل مباشر على مشتبه بهم بارتكاب جرائم، مثل جريمة السرقة، دون إحالة القضية إلى السلطات القانونية المختصة، يشكل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.ولفتت الهيئة الوطنية إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام مجهولين بتنفيذ عقوبة التعليق بالعامود بحق أفراد يشتبه بارتكابهم أعمال سرقة في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقه بمحاكمة عادلة، وهي تعرض حياة هؤلاء لخطر الموت جراء القصف. وناشدت الهيئة كل من يستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص تسليمهم إلى الشرطة البلدية او القوى الامنية والجيش أو اي جهة اخرى تتمتع بصفة الضابطة العدلية.وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم التصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الهيئة على ضرورة حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.