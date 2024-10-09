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لبنان

المفتي عبدالله جال ووفد من المجلس الشيعي على مراكز الايواء في خلدة والوردانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:56
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جال وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله وعضوية أمين سر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبد السلام شكر، على مركز إيواء النازحيين في الجامعة الاسلامية في خلدة وفي الوردانية.
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واطلع الوفد على مجريات العمل وخدمة النازحين، وقال المفتي عبد الله :"هذه الجولة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد على مراكز الايواء في خلدة والوردانية حيث تم افتتاحهما للنازحين بتوجيه من سماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ورئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس".
 
أضاف: "ونحن في خلدة، حيث نرى آثار الفكر التربوي والانمائي والمقاوم للامام القائد السيد موسى الصدر الذي استشرف المستقبل وعلم صلافة العدو الاسرائيلي وأعد المؤسسات لمواجهته ومقاومته".
 
كما جال الوفد على محافظ الجنوب منصور ضو وعلى محافظ النبطية بالانابة الدكتورة هويدة الترك وتباحث معهما في قضايا وشؤون النازحين في المحافظتين. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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