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لبنان

مُخابرات الجيش أوقفت قاتل "السيطري"

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مُخابرات الجيش أوقفت ح.آ في محلة شارع الحرية في طرابلس، لتورطه بقتل خ.ع الملقب بـ"السيطري" قبل يومين في محلة الريجي في القبة.
 
 
 
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