مُخابرات الجيش أوقفت قاتل "السيطري"

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مُخابرات الجيش أوقفت ح.آ في محلة شارع الحرية في طرابلس، لتورطه بقتل خ.ع الملقب بـ"السيطري" قبل يومين في محلة الريجي في القبة.

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