الخضر شيّعت شهداء العدوان الإسرائيلي

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شيعت بلدة الخضر عند الساعة الثالثة من عصر اليوم، شهداءها الخمسة الذين قضوا في غارة غادرة استهدفت منزل المربي زهير عودة الذي استشهد إلى جانب زوجته، وزوجة ابنه، وحفيده، وسط أجواء يلفها الحزن والغضب، وعلى وقع الهتافات منددة بإسرائيل وأميركا، والدعاء بنصرة المقاومة.وأم الصلاة على الجثامين نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" السيد فيصل شكر، ووري الشهداء في مدافن البلدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)