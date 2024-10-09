الخارجيّة الفرنسيّة: سنعقد إجتماعاً وزاريّاً دوليّاً بشأن الأزمة في لبنان في 24 تشرين الأول

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "باريس ستعقد اجتماعًا وزاريًا دوليًا بشأن الأزمة في لبنان في 24 تشرين الأول، وسيركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية وسط تصعيد الصراع بين حزب الله وإسرائيل:.وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ "الاجتماع سيُركز أيضًا على العمل على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تحاول فيه الدول إقناع الجانبين بقبول وقف إطلاق النار".