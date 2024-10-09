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لبنان

باسيل التقى سفيري بريطانيا وفرنسا وبلاسخارت

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:34
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اجرى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اليوم، سلسلة اتصالات، في  اطار خطة التحرك الدبلوماسي التي أقرّها تكتل "لبنان القوي" امس للدفع باتجاه وقف فعلي لإطلاق النار، فاستقبل  سفيري بريطانيا هامش كاول وفرنسا  هيرفيه ماغرو  ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.
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وتركز البحث حول "ضرورة مساهمة هذه  الدول والمؤسسات الأممية في الضغط على اسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان وتتحمّل مسؤولياتها  لضمان حمايته". كما تم "التطرق الى ضرورة تأمين المساعدات للسكان مع تزايد حاجات مئات آلاف المهجرين من بيوتهم المهدّمة بالقصف الإسرائيلي الممنهج".

واكد باسيل لزواره ان "ما ترتكبه اسرائيل  هو جريمة حرب وتطهير عرقي يوحي بوجود مخطط لإحداث فتنة داخلية والتلاعب بالنسيج الوطني وهو امر مطلوب ادانته دولياً".

كذلك جرى التأكيد على "ضرورة  تجاوز كلّ الاعتبارات وانتخاب رئيس للجمهورية لوقف انهيار الدولة ولمواجهة الأخطار الوجودية على أنواعها".
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