غوتيريش: نشجّع الجهات اللبنانية على تنشيط جهود قامة حوار وطني شامل

شجّع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الاربعاء، الجهات اللبنانية على تنشيط جهود قامة حوار وطني شامل.



كما شدّد على أهمية زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني,

Advertisement