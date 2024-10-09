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لبنان

غوتيريش: نشجّع الجهات اللبنانية على تنشيط جهود قامة حوار وطني شامل

Lebanon 24
09-10-2024 | 12:02
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شجّع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الاربعاء، الجهات اللبنانية على تنشيط جهود قامة حوار وطني شامل.

كما شدّد على أهمية زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني, 
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