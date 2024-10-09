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لبنان

زورق حربي إسرائيلي في البحر قبالة مدينة صور

Lebanon 24
09-10-2024 | 12:07
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بمشاهدة زورق حربي إسرائيلي في البحر قبالة مدينة صور.
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