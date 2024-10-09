مشاهد من حيفا - الكرمل.. هذا ما عاد به "هدهد 3"! (فيديو)

هذا ما جاء به #الهدهد خلال أوج الاستنفار الاسرائيلي والمعركة الدائرة:

⭕️بالفيديو | مشاهد إستطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا - الكرمل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية pic.twitter.com/3jTKEafPvS