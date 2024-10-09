حمادة: ثابتون في المواجهة

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وقال: "إننا ثابتون في المواجهة، ونستمد قوتنا وعزيمتنا من أهل الصبر والوفاء واكرم واشرف الناس كما وصفهم سيد شهداء الأمة سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله".أضاف حمادة: "لا يظنن أحد بأن التهديد والتهويل الأسرائيلي يؤثر في معنويات المقاومين، الذين يتوقون دائما الى المواجهة والميدان. ليشاهد الجميع ما يحصل في الميدان، ليحكموا على الصورة التي بينت محاولات العدو للدخول برا، لكن كان المجاهدون بالمرصاد يكبدونه الخسائر"، متابعاً "نحن منتصرون، ونعمل وفق خطة مقررة ومدروسة وفاعلة على مستوى القدرة والسيطرة والمتابعة في المجالات كافة، من خلال عمل المقاومة، أو عمل اللجان المتخصصة المعنية بأهلنا من بيئة المقاومة الصامدين على جغرافيا لبنان، أو في الأماكن التي شكلت مواقع للنزوح".وأكّد:"ما يعنينا في هذه اللحظة هو المواجهة والثبات أمام العدو، وأن كل طرح لموضوع داخلي، كان يشكل استحقاقا في هذه اللحظة هو طرح مشبوه"، خاتماً "الشكر الدائم كل المكونات اللبنانية على ما أبدته من اهتمام ووحدة واحتضان، فهذا لبنان الذي نؤمن به والذي سينتصر ويشكل النموذج إن شاء الله". (الوكالة الوطنية للإعلام)