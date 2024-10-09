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لبنان

جندتهما إسرائيل.. الجيش يعلن عن توقيف شخصين في منطقة لبنانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 14:56
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها. وقد تبيّن أنّه تمَّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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