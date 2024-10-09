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لبنان

غارة عنيفة تستهدف بلدة جنوبيّة.. وسقوط شهداء من الدفاع المدني

Lebanon 24
09-10-2024 | 14:53
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استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، بلدة دردغيا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط 5 شهداء من الدفاع المدني.
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