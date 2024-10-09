غارة عنيفة تستهدف بلدة جنوبيّة.. وسقوط شهداء من الدفاع المدني

استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، بلدة دردغيا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط 5 شهداء من الدفاع المدني.