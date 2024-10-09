بين البقاع والجنوب والضاحية.. هذه المناطق التي تعرّضت للقصف الإسرائيلي!

يواصل جيش العدو الإسرائيلي شن غارات على قرى في جنوب لبنان والبقاع، وعلى مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد شنّ مساء الأربعاء سلسلة غارات على الجنوب استهدفت بلدة السكسكية، وبلدة تول في قضاء النبطية، وعيتا الشعب وعدلون والصرفند، والخيام، والبازورية والحوش - شرق صور، فيما طال القصف مرتفعات جبل صافي في منطقة اقليم التفاح.

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هذا وأغار طيران العدو على منزل في بلدة معروب، وعلى منزل بمحيط كنيسة دردغيا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 5 شهداء من الدفاع المدني، كما شن غارة استهدفت منزلاً في بلدة ارزون ومعلومات عن وقوع اصابات.





كذلك، طال القصف الإسرائيلي منقطة الكسارات بين بلدتي كفرحونة ومليخ.



توازيًا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة ميذون في البقاع الغربي، كما شنّ غارتين على مرتفات السلسلة الشرقية، استهدفت إحداهما بلدة النبي شيت، وقصفت الثانية في خراج بلدة جنتا.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت 3 غارات جويّة إسرائيلية عنيفة، منطقة المريجة وحارة حريك وبرج البراجنة، وفق ما ذكرته المعلومات الميدانية.